Бастрыкин взял под контроль дело о похищении школьницы в Бийске

Похитившего школьницу из Бийска 40-летнего мужчину объявили в федеральный розыск. Заведенное против него уголовное дело взял под контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка СК.

По данным следствия, житель одного из сел Бийского района Алтайского края 31 июля похитил 12-летнюю школьницу. Девочка ехала на велосипеде по проселочной дороге. Злоумышленник связал ребенка по рукам и ногам, а на голову надел мешок. После этого мужчина привез школьницу в подвал одного из домов.

В минувший понедельник стало известно, что похищенная девочка вернулась домой. Все это время пропавшего ребенка искали полицейские и волонтеры. Вещи девочки нашли на берегу реки.

Следователи завели уголовное дело по статье «Похищение человека с применением насилия в отношении несовершеннолетнего». Так как мужчина скрылся от органов следствия, обвинение ему предъявили заочно. В ближайшее время следователи намерены подать ходатайство в суд о заочном аресте. С пострадавшей девочкой работают психологи.

Александр Бастрыкин поручил главе регионального главка СК возглавить работу по розыску злоумышленника. Также глава ведомства потребовал доложить ему обо всех проведенных мероприятиях и поставить расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК.