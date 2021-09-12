Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на девочку в Солнечногорске

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил… доложить о ходе расследования уголовного дела о совершении грабежа с применением насилия (п. „г“ ч. 2 ст. 161 УК РФ) в отношении несовершеннолетней», — сказано в сообщении.

По информации следствия, 11 сентября мужчина около многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа украл у девятилетней девочки мобильный телефон. При этом он ударил ее по лицу.

Местная жительница рассказала, как видела, что мужчина душил девочку. Сама школьница сообщила, что напавший спрашивал, хочет ли она жить, и ударил ее по лицу. По предварительным информации, у пострадавшей остался синяк.

Неизвестный скрылся с места преступления вместе с гаджетом. Позже его задержали. Подозреваемым оказался ранее судимый 38-летний мужчина.