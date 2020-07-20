Бастрыкин проследит за делом об избиении ребенка в Дмитрове

Делом избитого в подмосковном Дмитрове двухлетнего мальчика заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе расследования.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить информацию по ряду происшествий в субъектах РФ. Так, он затребовал информацию о ходе расследования уголовного дела об истязании ребенка в Московской области», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, ребенка систематически избивал отчим. Мужчину уже арестовали на два месяца — до 17 сентября. Такое решение 20 июля вынес Дмитровский городской суд. Против него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Истязание».

В минувшую субботу избитый мальчик воспользовался тем, что родителей не было дома, и сам дошел до КПП поселка при совхозе «Останкино» Дмитровского городского округа Подмосковья. Сейчас ребенок находится в больнице под присмотром врачей. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова ранее рассказала, что жизнь мальчика вне опасности, однако он жалуется на головную боль и хромает.