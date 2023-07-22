22 июля 2023, 16:43
Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела о покушении на полицейских в Истре
Глава СК Бастрыкин потребовал доклад об уголовном деле по захвату дома в Истре
Руководитель подмосковного управления СК Ярослав Яковлев подготовит доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов в городском округе Истра. Как сообщила пресс-служба центрального аппарата, такое поручение дал председатель Следственного rомитета Александр Бастрыкин.
Уголовное дело завели после проникновения неизвестного в частных жилой дом на территории коттеджного поселка. Когда на место прибыл участковый, то захватчик помещения пригрозил ему убийством, показал оружие и забаррикадировался в помещении.
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После он открыл стрельбу в сторону прибывших на место сотрудников правоохранительных органов.
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что к захваченному дому прибыли бойцы СОБР, которые начали штурм, используя газ против злоумышленника. Глава муниципалитета уточнила, что дом выставили на продажу, а хозяйка в данный момент находится за границей.
Витушева добавила, что в Подмосковье захватчик приехал из Сибири. По предварительным данным, у него проблемы с психическим здоровьем.
Истра
СК РФ
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