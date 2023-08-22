Криминал 22 августа 2023, 14:08 Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о гибели людей в коллекторе Москвы СК России поставил на контроль дело о гибели людей в московском коллекторе РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подробный доклад по уголовному делу о гибели людей в коллекторы Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал СК РФ.

Согласно данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземным коммуникациям реки Неглинки в Москве. В результате погибли люди, среди которых одна несовершеннолетняя. При этом находиться в таких сооружениях могут только сотрудники спецслужб города.

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Накануне следователи установили местонахождение гендиректора ООО «Спутник» Александра Кима, который осуществлял продажу и предоставлял оказание данной услуги. В ближайшее время его доставят в ГСУ СК России по Москве.

«Кроме того, в ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии — Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Москве Сергею Ярошу незамедлительно предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, которое поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.