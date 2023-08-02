Криминал 02 августа 2023, 12:47 Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о нападении мигрантов в Москве Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об изнасиловании двух женщин на юге Москвы РИА «Новости»

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Представители Следственного комитета (СК) России продолжают выяснение всех обстоятельств разбойного нападения мигрантов на двух мужчин и изнасилования двух женщин на юге Москвы. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации <…>, подпунктами „а“, „б“ части 2 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в прошлую пятницу, 28 июля, четверо уроженцев Средней Азии, проникли в чужую квартиру на Россошанском проезде. Они напали на двоих мужчин и двух женщин, которые там находились. После разбоя, злоумышленники изнасиловали москвичек.

Мужчин заключили под стражу. Следователи назначили необходимые экспертизы. В том числе, медицинские и дактилоскопические. Расследование продолжается.