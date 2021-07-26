Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве родных адмирала в Петербурге

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве жены и сына отставного контр-адмирала ВМФ, тела которых нашли в квартире в Петербурге. Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить причастных, сообщили на сайте ведомства.

Тела 84-летней жены и 56-летнего сына контр-адмирала в отставке Леонида Лобанова нашли в квартире одного из жилых домов в Петербурге на улице Бутлерова. Самого Лобанова за неделю до этого сбила электричка. В СМИ сообщали, что он включен в число подозреваемых.

Квартиру вскрыли после того, как в субботу в полицию обратилась 64-летняя дочь адмирала, проживающая в Мурманске. Она сообщила, что соседи пожаловались на неприятный запах, попросив проверить квартиру. В ней обнаружили два обезображенных трупа жены и сына Лобанова, которые лежали на диване. Из одежды на них было только нижнее белье.

Сосед Лобанова ранее рассказал, что убитые жена и сын адмирала состояли в необычных отношениях. Жильцы также рассказали, что они были очень близки. Соседи часто видели их вместе, прогуливающимися во дворе или в парке.