Криминал 20 января 2023, 09:30 Бастрыкин поручил завести дело из-за нападения на девочку в Бурятии Глава СК Бастрыкин поручил открыть дело после нападения подростков на девочку в Бурятии РИА «Новости»

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание открыть уголовное дело по факту систематического истязания подростками девочки-инвалида в одной из школ Бурятии. Такая информация появилась в официальном Telegram-канале СК РФ.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Викторовичу Сухорукову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сказано в сообщении.

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Центральный аппарат ведомства будет контролировать выполнение поручения и расследование уголовного дела.

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Ранее в соцсетях появилось видео, на котором три подростка бьют девочку. Рядом за происходящим наблюдали другие школьники. В публикации отметили, что никто не заступился за пострадавшую. Комментаторы заявили, что охранник видел все происходящее по камере видеонаблюдения, но ничего не сделал. При этом утверждалось, что девочка является инвалидом по зрению.

Все произошло в Мухоршибирском районе Бурятии. Мама одного из учеников школы рассказала «360», что это не первый подобный случай. По ее словам, хулиганы уже и раньше обижали школьников, которые не могут за себя постоять.