Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели двух человек в ЛНР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели двух человек в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Поручение было дано Главному следственному управлению СК России.

Бастрыкин потребовал от подчиненных провести всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего и зафиксировать доказательства преступлений ВСУ в Донбассе.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщили, что два мирных жителя погибли при обстреле ЛНР украинскими силовикам. Обстрел производился вечером 20 февраля, в результате атаки ВСУ оказался полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе «ЛАДА».

Накануне Бастрыкин уже поручал следователям ГСУ СК возбудить уголовные дела после гибели двух мирных жителей ЛНР из-за атаки ВСУ. Обстрел произошел утром этого дня.

По информации Народной милиции ЛНР, за 20 февраля украинские военнослужащие 66 раз нарушили режим прекращения огня. Как отметили в ведомстве, украинские силовики использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение — минометы и снаряды калибра 120 миллиметров.