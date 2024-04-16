Криминал 16 апреля 2024, 12:33 Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах жесткого обыска бойца СВО в Петербурге Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения участника СВО полицейскими РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге полицейских заподозрили в избиении участника спецоперации. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«В соцмедиа размещена информация о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника СВО», — отметила пресс-служба.

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Следственные органы Санкт-Петербурга инициировали доследственную проверку. Расследование уголовного дела, которое возбудят в отношении полицейских, возьмет на контроль центральный аппарат Следкома.

Полицейские применили силу во время обыска активиста Леонида Лепешкина, сообщила «Фонтанка». Его адвокат Алексей Калугин заявил, что мужчину ударили и повалили на пол.

Ранее участник СВО пострадал во время драки в Новосибирской области, писал kp.ru. Мужчина заступился за сотрудницу кафе, к которой приставал другой посетитель. Уголовное дело возбудили по статье 213 УК России «Хулиганство».