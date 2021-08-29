Бастрыкин поручил проверить мусульманский поселок в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить и доложить по делу о возможной секте в Московской области. Это связано с опасениями местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе СК.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. выяснить все обстоятельства, проверить доводы, озвученные в СМИ, и представить подробный доклад по ситуации», — говорится в сообщении.

Из информации, размещенной в Сети, следователи предположили, что в деревне Нечесово в Московской области планируется построить «экопоселение» под названием Аминовка. Местные жители опасаются, что на этой территории создадут религиозный анклав и секту. Есть жалобы на поступающие угрозы.

В начале августа суд в Санкт-Петербурге приговорил к трем и пяти с половиной годам лишения свободы двух женщин из религиозной секты «Орден пути». В городской прокуратуре добавили, что обе занимались продажей так называемых защитных куполов.