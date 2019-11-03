Центральный аппарат СК подключится к расследованию убийства главы Центра «Э»

В сообщении также говорится, что центральный аппарат СК поставил ход расследования этого дела на контроль.

Заказное убийство главы Центра «Э» Ингушетии. Главное о стрельбе на западе Москвы Подробнее

Двойное убийство произошло вечером, 2 ноября, во дворе дома на улице Анохина в Москве. Неизвестный застрелил двух мужчин. Убитыми оказались Ибрагим Эльджаркиев — начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия и его брат 1988 года рождения.

Сразу после стрельбы киллер скрылся с места преступления на автомобиле BMW. В городе объявили планы «Перехват» и «Вулкан».

Как ранее сообщил «Интерфаксу» родственник Ибрагима Эльджаркиева, его младший брат не имел никакого отношения к силовым структурам — он работал врачом. Следователи завели уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия.