  • Центральный аппарат СК подключится к расследованию убийства главы Центра «Э»

    03 ноября 2019, 08:55

    Андрей Иванов

    Председатель СК России Александр Бастрыкин направил на помощь в расследовании двойного убийства на западе Москвы криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
    Центральный аппарат СК подключится к расследованию убийства главы Центра «Э»

    В сообщении также говорится, что центральный аппарат СК поставил ход расследования этого дела на контроль.

    Заказное убийство главы Центра «Э» Ингушетии. Главное о стрельбе на западе Москвы

    Подробнее

    Двойное убийство произошло вечером, 2 ноября, во дворе дома на улице Анохина в Москве. Неизвестный застрелил двух мужчин. Убитыми оказались Ибрагим Эльджаркиев — начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия и его брат 1988 года рождения.

    Сразу после стрельбы киллер скрылся с места преступления на автомобиле BMW. В городе объявили планы «Перехват» и «Вулкан».

    Как ранее сообщил «Интерфаксу» родственник Ибрагима Эльджаркиева, его младший брат не имел никакого отношения к силовым структурам — он работал врачом. Следователи завели уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия.