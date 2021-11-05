Бастрыкин поручил изменить статью дела о драке в Новой Москве на покушение на убийство

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина статья для задержанных участников драки в Ватутинках будет переквалифицирована с хулиганства на более тяжкую — покушение на убийство.

Как сообщила пресс-служба Следкома, причиной решения стала появившаяся информация о том, что нападавшие использовали в драке колюще-режущий предмет.

Бастрыкин также поручил следователям ходатайствовать об аресте в качестве меры пресечения для задержанных. Они не только избили мужчину, но и подвергли опасности жизнь ребенка.

«Председателем СК России дано поручение подчиненным принять меры по оказанию психологической помощи ребенку, который стал свидетелем избиения, а также установить, не причинены ли ему повреждения нападавшими», — сказано в сообщении.

Глава Следкома поручил проверить подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.

Бастрыкин также поставил дальнейший ход расследования резонансного дела на контроль центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что трое нападавших были россиянами. Четвертого подозреваемого все еще ищут.