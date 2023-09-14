Криминал 14 сентября 2023, 18:29 Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования дела об избиении подростка в Москве Дело об избиении подростка в Москве в 2022 году проверят после обращения матери РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о том, почему несовершеннолетним, избившим подростка в Москве, вынесли приговор в виде штрафа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По информации ведомства, подростка избили двое несовершеннолетних в 2022 году, причинив его здоровью ущерб средней тяжести. После рассмотрения дела в суде обвиняемым назначили наказание в виде штрафа.

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После вынесения приговора в СМИ появились заявления матери пострадавшего, которая не согласилась с решением и сочла его слишком мягким.

В связи с этим глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о причинах такого мягкого решения суда и информацию о собранных в ходе расследования доказательствах. Центральный аппарат ведомства взял ситуацию под свой контроль.

Ранее мать избитой в поселке под Самарой школьницы рассказала о конфликте ее дочери с одноклассницами.