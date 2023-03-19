Криминал 19 марта 2023, 20:00 Бастрыкин поручил доложить о расследовании жесткого избиения подростков в Ульяновске Глава СК поручил доложить о расследовании избиения подростков в Ульяновске РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об избиении подростков в Ульяновске Пострадавшие молодые люди сейчас находятся в больнице, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мальчиков 16 и 17 лет избили их сверстники в Засвияжском районе города. По факту случившегося возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц в отношении двух лиц.

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По данным Telegram-канала Mash, злоумышленники напали на подростков, предварительно скрыв свои лица под масками. Били молотками. После истязания заставили приносить извинения перед некими людьми.

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Все обстоятельства случившегося устанавливают следователи. Какие именно травмы получили пострадавшие подростки, в СК не уточнили.