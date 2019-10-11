Бастрыкин отправил в Саратов криминалистов главка СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин откомандировал в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства. Столичные эксперты помогут в расследовании убийства 9-летней девочки, тело которой нашли ночью в Саратове.

В Саратове нашли мертвой школьницу Лизу Киселеву. В день исчезновения девочка ушла в школу в 07:30, но в класс так и не пришла. Ее тело нашли между гаражей.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела об убийстве ребенка. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального СК России совместно с сотрудниками областного ГУ МВД России, была установлена личность местного жителя 1984 года рождения, который может быть причастным к смерти школьницы.

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Подозреваемый задержан. Разъяренная толпа пыталась устроить над ним самосуд. В Саратов направлены эксперты центрального аппарата СК. Они помогут местным специалистам в расследовании преступления и закреплении доказательств.

«Ни у кого не должно возникать сомнения, что Следственным комитетом Российской Федерации будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных к тому, чтобы тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.