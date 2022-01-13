Бастрыкин объяснил, почему казанского стрелка сначала признали невменяемым

Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии № 175, поначалу признали невменяемым, так как первая экспертиза не учла влияния деструктивной субкультуры таких массовых расстрелов. Об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил РИА «Новости».

«При первой экспертизе не учитывался факт влияния на Галявиева идей субкультурного течения „колумбайн“», — сказал Бастрыкин.

При повторной психолого-психиатрической экспертизе следствие предоставило специалистам дополнительные материалы, в том числе оценку деструктологов, которые пришли к выводу, что мотивация стрелка сводилась к повторению за другими последователями таких нападений. В том числе он дублировал действия Владислава Рослякова, устроившего расстрел в Керчи, заявил глава СК.

Следователи представили экспертам материалы об особенностях этого течения, добавил Бастрыкин. Также для второй экспертизы привлекли более широкий состав, включая ведущих специалистов в области психиатрии, сказал он.

«Результаты экспертизы подтвердили вменяемость фигуранта уголовного дела как в момент совершения преступления, так и на данный момент», — сообщил Бастрыкин.

Галявиев напал на школу, в которой раньше учился, 11 мая 2021 года. Он подорвал самодельную бомбу и устроил стрельбу. Погибли девять человек: семь детей и две учительницы. Пострадали еще 23 человека.

Казанский стрелок, которому грозит пожизненный срок, ранее раскаялся и попросил прощения у родственников своих жертв.