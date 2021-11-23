Бастрыкин назвал количество уголовных дел за фейки о ковиде

Недостоверная информация о мерах по борьбе с коронавирусом привела к возбуждению 60 уголовных дел. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» выступил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Он подчеркнул, что сотрудники ведомства завершили расследование более половины заведенных уголовных дел о недостоверной информации о борьбе с коронавирусом.

«Мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида», — заявил Бастрыкин.

Специальный отдел по расследованию нарушений санитарно-эпидемиологических норм создали в Следственном комитете в 2020 году.