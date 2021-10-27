Бастрыкин назначил проверку из-за отказа возвращать скифское золото России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отдал поручение проверить все обстоятельства невозвращения скифского золота в Крым. Об этом решении официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА «Новости».

«Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым», — передала Петренко.

О том, что скифское золото должно быть передано Украине согласно решению апелляционного суда Амстердама, стало известно 26 октября. Коллекцию артефактов, состоящую примерно из двух тысяч золотых изделий, вывезли в Амстердам из Крыма в начале февраля 2014 года. Тогда территории полуострова еще не принадлежали России.

Судья посчитал, что объекты стали частью наследия Украины, несмотря на то, что происходят из Крыма. Он озвучил эту позицию во время оглашения решения, которое можно будет обжаловать в Верховном суде Нидерландов в течение трех месяцев. Все это время скифское золото продолжит храниться в Голландии.