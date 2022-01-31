Басманный суд попросили арестовать подозреваемого в терроризме

Московские следователи подали ходатайство об аресте обвиняемого в организации ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат»* Казбека Хуранова. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы, фигуранту дела предъявили обвинение по трем статьям.

В частности, Хуранова обвинили в создании террористического сообщества, содействии террористической деятельности и пропаганде терроризма.

Официальных комментариев о ходе расследования уголовного дела нет.

Семерых подозреваемых в причастности к деятельности ячейки «Таблиги Джамаат»* в московском регионе задержали в декабре прошлого года. В управлении ФСБ по Москве и Московской области заявили, что деятельность незаконной организации курировали иностранные комиссары.

Задержанные вовлекали в свою ячейку новых сторонников, изучали запрещенную литературу и пропагандировали создание на территории России исламского государства. Кроме того, завербованных участников отправляли в лагеря Афганистана и Пакистана для специальной подготовки.

В минувшем году сторонников экстремистской организации «Таблиги Джамаат»* задержали в Омске и Ивановской области.

*"Таблиги Джамаат» — запрещенная в России экстремистская организация.