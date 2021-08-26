Басманный суд оставил бизнесмена Батурина в СИЗО до 1 декабря

Бывшего вице-президента компании «Интеко» Виктора Батурина оставили под арестом до 1 декабря. Такое решение принял Басманный суд. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 1 декабря в отношении Виктора Батурина», — процитировало агентство слова собеседника.

Бывшего вице-президента компании «Интеко» и брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова арестовали на два месяца 2 июля. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным СМИ, иск подала Елена Батурина. Она сочла поддельными документы, которые ее брат предоставил в суд по урегулированию спора о его доле в «Интеко» и выплате компенсации.

Представитель Елены Батуриной отметил, что она действительно обращалась в правоохранительные органы по вопросу возможного мошенничества в ее отношении. В начале августа адвокаты бизнесмена подавали апелляцию, рассчитывая освободить своего подзащитного из-под ареста. Однако суд им отказал.