Басманный суд арестовал двух подозреваемых в подготовке убийства журналиста Соловьева

Басманный суд Москвы арестовал и заключил под стражу двух подозреваемых в подготовке покушения на известного российского журналиста и общественного деятеля Владимира Соловьева. Об этом сообщила газета «Известия».

Речь идет об Андрее Пронском и ранее судимом Владимире Белякове.

Ранее они в составе группы из шести человек готовились совершить покушение на Соловьева. Оперативники ФСБ при обыске их жилища обнаружили самодельные взрывные устройства, оружие, неонацистскую литературу.

Известно, что все члены группы входили в состав запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power*.

После содеянного члены банды планировали покинуть Россию, используя фальшивые украинские паспорта.

Сам Владимир Соловьев заявил, что готовившийся против него теракт связан с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне суд арестовал еще двух подельников Пронского и Белякова — Максима Дружинина и Василия Стрижакова.

* National Socialism/White Power — запрещенная в России террористическая организация.