Башкирского ветеринара заподозрили в незаконном забое скота
В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего начальника ветеринарного учреждения. Мужчина организовал забой скота без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканское МВД.
По данным издания, жители одного из районов республики передали в ветучреждение свой скот на убой. Полученным мясом они намеревались торговать на рынке. Руководство учреждения получало определенное вознаграждение за предоставление документа, который подтверждал, что забой скота происходил на сертифицированной площадке. Затем нанимались скупщики мяса. Они разделывали туши прямо на территории личного хозяйства подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.