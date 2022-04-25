Башкирского полицейского, который разглашал данные «ритуальщикам», приговорили к сроку

В башкирском Стерлитамаке суд вынес обвинительный приговор бывшему полицейскому, который за деньги сообщал сотрудникам ритуальных услуг информацию о смертях. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на портал «Mkset.ru».

Подсудимый являлся сотрудником дежурной части МВД Стерлитамака. Он занимался фиксацией происходивших в городе смертей. В какой-то момент мужчина вступил в сговор с сотрудниками ритуальных услуг и начал за вознаграждение разглашать эту информацию. «Ритуальщики», в свою очередь, приходили к родственникам погибших и предлагали им свои услуги.

В какой- то момент схема вскрылась. Бывшего полицейского обвинили в злоупотреблении служебным положением и получении взятки. Его приговорили к трем годам и трем месяцам заключения условно.