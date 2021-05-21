Башкирского полицейского заподозрили в получении взятки

В Нефтекамске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего начальника городского отделения ГИБДД, которого заподозрили во взяточничестве. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на республиканский следком.

Следствие предполагает, что летом 2018 года подозреваемый получил 30 тысяч рублей за содействие в получении водительских прав без сдачи экзамена. Отмечается, что ранее полицейского обвинили в превышении должностных полномочий.

По версии правоохранителей, мужчина, используя свое должностное положение, потребовал от подчиненных уничтожить административный протокол, который составили в отношении его родственника за вождение авто без прав.

«В ходе расследование данного уголовного дела был установлен факт получения взятки. <…> В настоящее время начальник ОГИБДД отстранен от занимаемой должности, по решению суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавили в ведомстве.