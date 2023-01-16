16 января 2023, 13:44
Башкирского геймера обвинили в убийстве матери из-за пропавшего блокнота с паролями
Обвинение в убийстве предъявили молодому игроману, который зарезал мать из-за пропавшего блокнота с его игровыми логинами и паролями в Башкирии. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным следствия, 6 января женщина затеяла уборку в квартире перед Рождеством. Сын вернулся домой и не обнаружил свой блокнот, в который записывал все игровые пароли от аккаунтов.
Реклама
В ходе ссоры обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил мать. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда врачей.
Реклама
Убийства
Преступления
Реклама
Реклама