Криминал 16 января 2023, 13:44 Башкирского геймера обвинили в убийстве матери из-за пропавшего блокнота с паролями

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Обвинение в убийстве предъявили молодому игроману, который зарезал мать из-за пропавшего блокнота с его игровыми логинами и паролями в Башкирии. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным следствия, 6 января женщина затеяла уборку в квартире перед Рождеством. Сын вернулся домой и не обнаружил свой блокнот, в который записывал все игровые пароли от аккаунтов.

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В ходе ссоры обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил мать. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда врачей.

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