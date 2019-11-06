Башкирский заключенный сбежал из колонии
Осужденный уже не первый раз преступник сбежал из колонии в башкирском Мелеузе, сообщило ИА Nation News.
30-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности ранее. В этот раз его осудили за кражу и насильственные действия сексуального характера.
Заключенного приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Он провел в колонии 4,5 года из них.
Побег произошел около четырех часов утра по Московскому времени. Местонахождения беглеца не установлено. Следователи начали проверку.