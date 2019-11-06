  • Башкирский заключенный сбежал из колонии

    06 ноября 2019, 23:29

    Ирина Нагайникова

    Осужденный уже не первый раз преступник сбежал из колонии в башкирском Мелеузе, сообщило ИА Nation News.

    30-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности ранее. В этот раз его осудили за кражу и насильственные действия сексуального характера.

    Заключенного приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Он провел в колонии 4,5 года из них.

    Побег произошел около четырех часов утра по Московскому времени. Местонахождения беглеца не установлено. Следователи начали проверку.