Башкирские дети подожгли бочку с карбидом. Один из них погиб

В Башкирии шестилетние дети получили сильные ожоги после того, как подожгли бочку с горючим веществом. Один ребенок погиб. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Сотрудники МЧС 17 августа тушили пожар в селе Акъяр, вспыхнувший в гараже, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. Во время работ они достали из гаража металлическую бочку, оставив ее без присмотра.

«Вечером того же дня двое шестилетних детей во время игры подожгли бочку, произошло возгорание содержимого в ней легковоспламеняющегося вещества», — уточнили в ведомстве.

Дети получили термические ожоги 90% и 50% поверхности тела. Их госпитализировали. Спустя шесть дней ребенок с ожогами 90% поверхности тела скончался в больнице. В бочке, по предварительным данным, находился карбид.

СК возбудил дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте тушения пожара, дадут правовую оценку.