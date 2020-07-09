Башкирская мама, задушившая годовалого сына, получила 15 лет тюрьмы

Мама малыша Тимура сама призналась в убийстве. Она рассказала, что не хотела, чтобы ребенок кричал и голодал, поэтому решила так с ним поступить. Девушка задушила своего сына веревкой и закопала его труп во дворе, после этого заявила в полицию о пропаже малыша. При это следователи опрашивали не только девушку, но и ее предполагаемого любовника, который мог быть причастен к убийству. Сегодня суд Башкирии признал мать виновной и заключил ее под стражу на 15 лет.

«Верховный суд республики признал виновной 29-летнюю жительницу Дюртюлинского района в убийстве ребенка. В суде установлено, что ночью в августе прошлого года она из-за непрерывного плача своего ребенка задушила его. Закопав труп у себя во дворе, она обратилась в полицию и сообщила, что ее сын пропал. Женщина выдвигала версии, что ребенок сам ушел из дома, а также что его мог похитить отец», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

При этом в суде девушка не смогла объяснить, почему решила так поступить. Она сослалась на то, что уже ничего не помнит. Однако на заседании вину она признала. Кроме тюремного наказания, суд взыскал с нее компенсацию за моральный вред в размере одного миллиона рублей.