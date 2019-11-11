Башкирец зарезал супругов во время застолья и спрятал тела в овраге

Трагедия произошла 24 октября этого года в частном доме в Бирске. Обоим супругам после пьяной ссоры мужчина нанес по несколько ударов ножом. От полученных ранений мужчина и женщина скончались.

Тела убийца закопал в овраге, а верхнюю одежду и предметы с остатками крови сбросил в колодец.

Правоохранители завели уголовное дело о двойном убийстве. Подозреваемого заключили под стражу.