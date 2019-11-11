  • Башкирец зарезал супругов во время застолья и спрятал тела в овраге

    11 ноября 2019, 22:09

    Ирина Нагайникова

    В Башкирии мужчина во время застолья поссорился с хозяином дома. В ходе драки он зарезал его и его супругу, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в СК Башкирии.

    Трагедия произошла 24 октября этого года в частном доме в Бирске. Обоим супругам после пьяной ссоры мужчина нанес по несколько ударов ножом. От полученных ранений мужчина и женщина скончались.

    Тела убийца закопал в овраге, а верхнюю одежду и предметы с остатками крови сбросил в колодец.

    Правоохранители завели уголовное дело о двойном убийстве. Подозреваемого заключили под стражу.