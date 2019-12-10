Башкирец попался на производстве стероидов. Формулу он испытывал на себе

Житель Башкирии наладил в арендованном гараже собственное производство стероидов. Мужчина искал идеальную формулу, тестировал препараты на себе, а потом продавал.

Лабораторию правоохранители обнаружили в городе Ишимбай, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России. Здесь делали анаболические стероиды. Товар отправляли почтой в разные регионы, а клиентов находили через мессенджеры.

Подозреваемого удалось задержать. В ходе досмотра у него обнаружили и изъяли свыше 190 флаконов с сильнодействующим веществом. Кроме того, в арендованном им гараже находилось специальное оборудование для изготовления таблеток и жидких стероидов и все необходимые материалы — от упаковки до фирменных наклеек.

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«Общий вес изъятого сильнодействующего вещества превысил 14 килограммов. Подозреваемый пояснил, что путем проб и ошибок выводил необходимую формулу веществ, тестировал их на себе, а при необходимости менял рецепт для улучшения качества», — уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сам он находится под домашним арестом. Деятельность подпольной лаборатории и интернет-магазина, в котором продавались стероиды, пресечена.