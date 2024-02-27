Криминал 27 февраля 2024, 13:00 Барнаульца осудили на 9 лет за убийство жены

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Жителя Барнаула приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство жены. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Алтайскому краю.

В январе прошлого года мужчина поссорился с женой, с которой находился в процессе развода. Разозлившись, он задушил возлюбленную, а потом решил скрыть преступление. Он положил тело женщины в пакет, вынес его на крышу и там присыпал снегом. Документы жены он выбросил, а телефон спрятал. После нескольких дней пропажи друзья и родители женщины забили тревогу.

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Полиция начала розыск и в итоге муж признался в убийстве. Суд вынес решение. Приговор вступил в законную силу.

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