Криминал 14 августа 2023, 18:21 Баптистского пастора объявили в розыск за дискредитацию армии МВД объявило в розыск бывшего главу баптистов России Юрия Сипко РИА «Новости»

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МВД России объявило в розыск бывшего руководителя Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрия Сипко. Карточку с данными опубликовали в базе розыска ведомства.

Сипко разыскивают по уголовной статье, какой именно — неизвестно.

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Ранее стало известно, что Следственный комитет завел против Сипко уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России. По данным ведомства, в марте 2022 года он опубликовал в Сети видеоматериал, в котором содержалась недостоверная информация о действиях ВС России в ходе боевых действий на Украине.

В квартире Сипко и его сообщников в Калуге прошли обыски, следствие продолжается.

Фигурант является почетным доктором Санкт-Петербургского христианского университета, ранее он занимал пост руководителя Российского союза евангельских христиан-баптистов.