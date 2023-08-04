Криминал 04 августа 2023, 17:54 Банковскому менеджеру в Москве вынесли приговор за разглашение данных о счетах МВД: банковский менеджер в Москве получил 1,5 года тюрьмы за разглашение сведений о счетах РИА «Новости»

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Банковский менеджер отдела по работе с состоятельными клиентами получил 1,5 года тюрьмы за разглашение сведений о счетах. Об этом сообщила пресс-служба МВД со ссылкой на решение Останкинского районного суда Москвы.

По информации следствия, мужчина продавал информацию о счетах клиентов третьим лицам. Сотрудники органов подтвердили четыре подобных случая.

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Ему назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

Ранее мошенник под видом банковского служащего похитил у московского предпринимателя свыше шести миллионов рублей. Мужчина назвал аферисту код из сообщения.