04 августа 2023, 17:54
Банковскому менеджеру в Москве вынесли приговор за разглашение данных о счетах
МВД: банковский менеджер в Москве получил 1,5 года тюрьмы за разглашение сведений о счетах
Банковский менеджер отдела по работе с состоятельными клиентами получил 1,5 года тюрьмы за разглашение сведений о счетах. Об этом сообщила пресс-служба МВД со ссылкой на решение Останкинского районного суда Москвы.
По информации следствия, мужчина продавал информацию о счетах клиентов третьим лицам. Сотрудники органов подтвердили четыре подобных случая.
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Ему назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы с испытательным сроком один год и шесть месяцев.
Ранее мошенник под видом банковского служащего похитил у московского предпринимателя свыше шести миллионов рублей. Мужчина назвал аферисту код из сообщения.
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