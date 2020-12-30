Адвокат рассказал, куда обращаться жертвам банковских мошенников

В заявлении нужно подробно описать все обстоятельства кражи. Понадобится приложить справку об открытии счета, выписки, подтверждающие списание денег, детализацию звонков на мобильный (если мошенник разговаривал по телефону) или скриншоты переписки с ним.

После подачи заявления с потерпевшего возьмут объяснения. В них нужно будет еще раз подробно изложить то, что произошло. Обычно возбуждаются уголовные дела по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК).

«Грамотно составленное заявление существенно повысит шансы на возбуждение уголовного дела», — отметил адвокат.

При этом, по словам Стрильченко, установить личности преступников бывает довольно сложно. Тем не менее, он все равно советует сообщать о каждом преступлении, поскольку «всегда есть шансы на поимку преступника и возврат денежных средств».