Банковская служащая вместе с сыном украли у пенсионера в Москве почти 8 млн

Со счета пожилого жителя Москвы пропало около восьми миллионов рублей. Деньги у 83-летнего пенсионера пыталась украсть сотрудница банка. Женщине помогал ее сын.

Установить и задержать двух подозреваемых в хищении денежных средств удалось оперативникам уголовного розыска при взаимодействии со службой безопасности одного из крупных кредитно-финансовых учреждений столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий <…>задержаны подозреваемые. Ими оказались сотрудница банка и ее сын», — уточнила Волк.

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Женщина воспользовалась своим служебным положением, чтобы войти в автоматизированную систему банка, и сменила владельца расчетного счета на своего знакомого. Обналичить средства полностью злоумышленники не смогли по независящим от них причинам.

Полиция провела обыск у задержанных, изъяв 7,5 миллиона рублей. Правоохранителям предстоит установить, откуда взялась эта сумма.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемых отправили под домашний арест.