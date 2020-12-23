Опубликованы приметы подозреваемых в ограблении банка в Краснодаре

Краснодарская полиция сообщила приметы мужчин, которые подозреваются в ограблении банка. Как предупредили правоохранители, преступники могут выть вооружены.

В розыск объявлены двое мужчин 43 и 35 лет, славянской национальности, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Разыскиваемые имеют худощавое телосложение, на лицах ссадины, у одного из них светлые волосы и легкая щетина. Один из разыскиваемых мужчин был одет в спортивный костюм синего цвета, кожаную черную куртку, футболку с логотипом FIFA.

Правоохранители предупредили, что эти мужчины могут быть вооружены.

«Уважаемые граждане! Если вы располагаете информацией о личности или местонахождении указанного гражданина, убедительная просьба сообщить ее в отдел полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по городу Краснодару или по телефонам: 8 (861) 250-84-18, 8 (861) 226-52-22, 8 (861) 226-39-44, 8(918) 286-08017, или 102», — говорится в сообщении.

Утром, 23 декабря, трое налетчиков на угнанном автомобиле ВАЗ проникли в закрытое помещение банка и вынесли из него платежный терминал. Ориентировку на розыск транспортного средства передали всем наружным нарядам полиции. Один из экипажей ДПС заметил на улице подходящую под описание машину. Водитель проигнорировал требования правоохранителей об остановке попытался скрыться. Началась погоня, авто было остановлено.

В салоне было трое мужчин, один из которых несколько раз выстрелил в сотрудника полиции. Другим преступникам удалось скрыться. Раненого сотрудника МВД доставили в больницу. Ему потребовалась операция.