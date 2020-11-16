Банк России обнаружил 98 «черных» кредиторов в Московском регионе. Как они действуют?

Банк России обнаружил 128 организаций, которые вели недобросовестную финансовую деятельность на территории Московского региона. Из них 98 — это «черные» кредиторы.

В Московской области обнаружено четыре таких компании. В столице — 94. Они выдавали жителям деньги в кредит, хотя не имели на это право, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Опасность обращения к нелегальным кредиторам для граждан заключается в том, что эти организации действуют вне правового поля, то есть могут причинить вред на любом этапе взаимодействия: начиная от установки грабительских процентов и заканчивая взысканием долгов, в том числе противозаконными способами, из-за которых граждане могут лишиться не только имущества, но и здоровья», — рассказал начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

Часть фирм действовала в форме ООО, остальные — как ИП. Проверка проводилась в течение девяти месяцев. Точное количество нелегальных ИП, выдававших кредиты, все еще не известно. Большинство из них действовали в Московском регионе, однако из-за самоизоляции их влияние расширилось и на другие области. Люди стали много времени проводить онлайн, туда же перешли и мошенники.

«Для злоумышленников интернет — это широкий простор для деятельности, здесь есть возможность привлечь большую аудиторию, кроме того, мошенники пользуются тем, что бдительность граждан в виртуальном мире ослабевает, особенно если им правильно подавать информацию под видом качественно оформленного сайта», — пояснил Евгений Балычев.

Также за этот период выявлено 25 финансовых пирамид: 21 в Москве и четыре в области. Кроме того, мошенники звонят людям с предложением положить деньги на счета со сниженными ставками. Тем, кто поверил в легенду обманщиков, даже предоставляют такси для доставки в офис. Аферисты не только звонят гражданам, но также пишут в мессенджерах, социальных сетях, в Skype. Они просят заполнить анкеты с персональными данными, но никуда не отправляют их, используя в своих целях. Мошенники манипулируют людьми с помощью психологических приемов и методов социальной инженериии.

Всего по России за девять месяцев 2020 года выявили более тысячи нелегальных финансовых организаций. Среди них 140 организаций с признаками финансовых пирамид, 593 «черных кредитора», 196 нелегальных форекс-дилеров. Все материалы переданы в полицию.

Мошенники также научились определять личные данные человека лишь по его номеру телефона. Они вычисляют паспортные данные и ФИО владельца сим-карты.