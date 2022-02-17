ФСБ показала видео допроса участника банды Басаева

ЦОС ФСБ России опубликовал кадры допроса задержанного ранее участника банды Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба. Речь идет об Эльдаре М.

В видео он говорит свои фамилию, имя, отчество, дату рождения. Также силовики показали кадры, как мужчину сажают в машину и в наручниках приводят на допрос.

«Во взаимодействии с МВД России Эльдар Машаев задержан и доставлен в орган предварительного следствия», — сказано в релизе ФСБ.

Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ: «Вооруженный мятеж», «Бандитизм», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

По информации следствия, уроженец Ставропольского края участвовал в нападении на населенные пункты Дагестана в августе 1999 года. Тогда 280 человек погибли, еще более 800 военных, сотрудников правоохранительных органов и гражданских получили ранения.

Поиски других участников преступления, которые избежали уголовного наказания, продолжаются.