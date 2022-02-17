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    17 февраля 2022, 14:34

    ФСБ показала видео допроса участника банды Басаева

    ФСБ показала видео допроса Эльдара Машаева из банды Басаева

    Наза Салех Захи

    ЦОС ФСБ России опубликовал кадры допроса задержанного ранее участника банды Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба. Речь идет об Эльдаре М.

    В видео он говорит свои фамилию, имя, отчество, дату рождения. Также силовики показали кадры, как мужчину сажают в машину и в наручниках приводят на допрос.

    «Во взаимодействии с МВД России Эльдар Машаев задержан и доставлен в орган предварительного следствия», — сказано в релизе ФСБ.

    Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ: «Вооруженный мятеж», «Бандитизм», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

    По информации следствия, уроженец Ставропольского края участвовал в нападении на населенные пункты Дагестана в августе 1999 года. Тогда 280 человек погибли, еще более 800 военных, сотрудников правоохранительных органов и гражданских получили ранения.

    Поиски других участников преступления, которые избежали уголовного наказания, продолжаются.