ФСБ показала видео допроса участника банды Басаева
ФСБ показала видео допроса Эльдара Машаева из банды Басаева
ЦОС ФСБ России опубликовал кадры допроса задержанного ранее участника банды Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба. Речь идет об Эльдаре М.
В видео он говорит свои фамилию, имя, отчество, дату рождения. Также силовики показали кадры, как мужчину сажают в машину и в наручниках приводят на допрос.
«Во взаимодействии с МВД России Эльдар Машаев задержан и доставлен в орган предварительного следствия», — сказано в релизе ФСБ.
Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ: «Вооруженный мятеж», «Бандитизм», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
По информации следствия, уроженец Ставропольского края участвовал в нападении на населенные пункты Дагестана в августе 1999 года. Тогда 280 человек погибли, еще более 800 военных, сотрудников правоохранительных органов и гражданских получили ранения.
Поиски других участников преступления, которые избежали уголовного наказания, продолжаются.