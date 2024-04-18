18 апреля 2024, 17:34
Банду вымогателей и поджигателей автомобилей будут судить в Новокузнецке
В Новокузнецке пройдет суд над четырьмя членами банды, причастными к вымогательствам и поджогам автомобилей. Об этом написал «Царьград».
Следствие выяснило, что главарь банды, 33-летний мужчина, привлек к преступной деятельности своих знакомых. В 2022 году они вынудили бывшего осужденного отдать им 100 тысяч рублей за то, что тот якобы неправильно вел себя в местах заключения. Еще один потерпевший лишился автомобиля и 300 тысяч рублей.
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Позже правоохранители установили, что член преступной группировки поджег автомобиль Mazda Demio, который принадлежал местному жителю. Ущерб от его действий составил почти 800 тысяч рублей.
Поджоги
Суд
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