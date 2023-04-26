Криминал 26 апреля 2023, 15:05 Банду велосипедных воров осудили в Перми

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Группу злоумышленников, которые похитили в Перми более 70 дорогих велосипедов, осудили. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные прокуратуры края.

Преступления члены группировки совершали в 2021 году. Они искали велосипеды на парковках и в подъездах домов, а потом угоняли их. Ущерб от их действий составил около 1,2 миллиона рублей.

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Один из злоумышленников украл 47 велосипеда. Его приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии строгого режима. Второй похитил 37 транспортных средств и получил четыре года и два месяца колонии-поселения. Добычей третьего стал только один велосипед. Его обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.