Банду угонщиков корейских машин задержали в Петербурге

Полицейским из Санкт-Петербурга удалось задержать группу автоугонщиков, которые специализировались на корейских внедорожниках. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по городу и Ленобласти.

Задержание произошло 9 сентября. На данный момент следователи выясняют, причастны ли подозреваемые к угону внедорожников Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe и Nissan Murano. Лидером группы являлся 41-летний ранее судимый петербуржец. По данным правоохранителей, угоном машин занимался предводитель группы и двое подельников 36-ти и 42-х лет. Преступления совершали в Кировском и Выборгском районах. Заведено уголовное дело.