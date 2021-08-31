Банду угонщиков элитных авто будут судить в Петербурге

Расследование дела в отношении угонщиков дорогих иномарок завершено в Петербурге. Они угнали 43 машины, сообщили «Невские новости».

Суммарная стоимость угнанных машин составляет 183 миллиона рублей. Подозреваемые прятали автомобили в бункере под гаражом.

Доступ к автомобилям они получали с помощью так называемой удочки — оборудования, которое ретранслировало сигнал от ключа владельца. На угнанной машине отключали спутниковые системы слежения, после чего отгоняли ее в бункер.

Пятерых мужчин по подозрению в угонах задержали еще в 2019 году. Сейчас расследование завершено, их ожидает суд.