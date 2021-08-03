Банду, трудоустраивающую гастарбайтеров-нелегалов, поймали в Москве

Столичная полиция задержала группу людей, которые продавали поддельные миграционные документы прямо в аэропорту. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

По данным издания, задержанные торговали в аэропорту Внуково фальшивыми документами, необходимыми для легализации и трудоустройства. Квартиры и офисы задержанных подверглись обыскам. Изъяты техника, телефоны, бланки миграционных документов и ряд других вещественных доказательств.

Возбуждено уголовное дело. Три человека арестованы. В отношении их клиентов, которые также были задержаны в ходе операции в связи с нелегальным нахождением и работой в России, составлены протоколы об административном правонарушении.