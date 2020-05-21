Банду торговцев афганским героином задержали в России

ФСБ задержала в Центральной России пятерых членов международной банды, которая торговала афганским героином. Спецназ изъял у преступников более 48 килограммов наркотика.

Как сообщилив Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, МВД России возбудило в отношении задержанных семь уголовных дел. Они взяты под стражу.

В группировку входили граждане нескольких стран. Спецоперация проходила в несколько этапов. Первый из них состоялся в феврале 2020 года. Тогда в Московской области с поличным взяли наркокурьера. При нем оказалось два килограмма героина.

Позже уже в Калужской области задержали одного из самых активных российских участников группировки. Спецслужбы изъяли у него около 13 килограммов наркотика.

Заключительный этап прошел в мае. С поличным взяли организатора и других членов банды, когда они ночью передавали товар. При них было не менее 33 килограммов героина. Расследование дела продолжается.

Ранее в Татарстане задержали мирового судью. Его подозревают в торговле наркотиками. После скандала судья подал в отставку.