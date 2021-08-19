Банду сутенеров из десяти человек поймали в Ростовской области

В Ростовской области задержали преступную группировку из 10 человек. Ее участники обвиняются в вовлечении в проституцию не менее 17 женщин. Установлено, что группа лиц вербовала женщин для занятия проституцией с 2009 по 2011 годы. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

Все участники уголовного процесса уже признали свою вину. Шестерым преступникам уже огласили обвинительные приговоры, дела четырех фигурантов пока рассматриваются в суде. Они будут отбывать срок за привлечение женщин к занятию проституцией, а также за организацию и контроль такой незаконной деятельности.