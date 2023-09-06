Криминал 06 сентября 2023, 17:24 Банду страховых мошенников будут судить в Челябинске

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В Челябинске в суд передали уголовное дело в отношении четырех человек, которых обвиняют в мошенничестве со страховками. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Предположительно, банда на протяжении шести лет, с 2016 по 2022 годы, занималась покупкой садовых домов. Потом недвижимость ремонтировали и страховали. А затем поджигали, чтобы получить выплаты. Ущерб, нанесенный компаниям, составил около 10 миллионов рублей.

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Соучастников будут судить по статье «Мошенничество в сфере страхования, совершенное в крупном размере». На имущество обвиняемых наложили арест.

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