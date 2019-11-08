Банду разбойников задержали в Хакасии. На их счету серия ограблений

Полиция Хакасии задержала преступников, терроризировавших местных жителей. Банда промышляла темными делами с декабря 2018 года. В частности, группа совершала налеты на магазины, грабежи и похищала людей.

«Установлено, что ранее неоднократно судимый местный житель создал банду, в которую входили трое участников. Первое нападение было совершено в декабре прошлого года», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тогда бандиты взяли в оборот местного жителя. Его заставили сесть в автомобиль, а когда он вдруг стал сопротивляться, ранили.

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Через несколько дней банда снова вышла на дело и ограбила комиссионку. Грабители выстрелили в витрину и вынесли всю ювелирку.

Позже, в мае 2019 года, бандиты снова отличились. Они ворвались в квартиру к местной жительнице, связали хозяйку и угрозами заставили ее отдать все ценное в доме. В тот раз налетчики вынесли деньги и драгоценности на сумму 1,5 миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий организатор банды и его сообщники задержаны. Изъят арсенал: в гараже одного из соучастников обнаружены два ружья, а в тайнике, оборудованном под землей, оказался револьвер. Возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.