Банду, пытавшуюся похитить и убить замгубернатора Тюменской области, осудили

Пяти участникам банды назначили от пяти до 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Организатора Сергея Леонтьева признали виновным по статье «Организация покушения на убийство по найму». Он получил восемь лет лет тюрьмы.

Участников банды обязали выплатить 23 миллиона рублей в качестве морального и материального вреда шести потерпевшим и родным погибших.

Суд подтвердил, что в 2010 году Леонтьев создал банду, которая похищала предпринимателей и вымогала у них деньги. В свою банду он взял двоюродного брата и еще трех человек. Злоумышленники нанимали еще двух человек. В результате они похитили четырех бизнесменов. Они также предприняли попытку похитить заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чейметова. Двое пострадавших от их действий погибли от тяжких телесных повреждений.