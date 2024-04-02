Криминал 02 апреля 2024, 15:09 Банду производителей контрафактного алкоголя будут судить в Краснодаре

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В Крансодаре будут судить трех организаторов незаконного бизнеса по производству контрафактного алкоголя. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на УФСБ России по краю.

Мужчины организовали несколько подпольных цехов на нескольких складах Краснодара. Там же хранили и разлитые бутылки с фальшивыми этикетками. При обысках силовики нашли 13 тысяч — с готовой продукцией, а также почти пять тысяч канистр этилового спирта. Кроме того, на складе было 78 тысяч пустой тары, этикетки и все необходимое для производства напитков.

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В отношении всех трех организаторов возбудили уголовное дело, им грозит до шести лет колонии.

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